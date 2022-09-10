Трамадол на 1 млн тенге пытались провезти из Казахстана в Узбекистан
Фото: pixabay
Попытку провоза через границу 690 таблеток медицинского препарата пограничники пресекли в железнодорожном пункте пропуска "Сарыағаш" Туркестанской области 7 сентября, передает Zakon.kz.
Данные таблетки провозились в вагоне грузового поезда, следовавшего в Республику Узбекистан. Пресс-служба КНБ РК
В обнаружении контрабанды пограничникам помогла бдительность и специально обученная собака по кличке Кайла.
Возбуждено уголовное дело.
Ведутся следственные действия.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ