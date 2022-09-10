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Трамадол на 1 млн тенге пытались провезти из Казахстана в Узбекистан

наркотики Фото: pixabay
Попытку провоза через границу 690 таблеток медицинского препарата пограничники пресекли в железнодорожном пункте пропуска "Сарыағаш" Туркестанской области 7 сентября, передает Zakon.kz.
Данные таблетки провозились в вагоне грузового поезда, следовавшего в Республику Узбекистан. Пресс-служба КНБ РК

В обнаружении контрабанды пограничникам помогла бдительность и специально обученная собака по кличке Кайла.

Возбуждено уголовное дело.

Ведутся следственные действия.

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Казахстан Туркестанская область Узбекистан
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