Трамадол на 1 млн тенге пытались провезти из Казахстана в Узбекистан

Попытку провоза через границу 690 таблеток медицинского препарата пограничники пресекли в железнодорожном пункте пропуска "Сарыағаш" Туркестанской области 7 сентября, передает Zakon.kz.

Данные таблетки провозились в вагоне грузового поезда, следовавшего в Республику Узбекистан. Пресс-служба КНБ РК

В обнаружении контрабанды пограничникам помогла бдительность и специально обученная собака по кличке Кайла.

Возбуждено уголовное дело.

Ведутся следственные действия.