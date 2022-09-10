Заморозки, гроза и сильный ветер ожидаются в Казахстане в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях страны на 11 сентября, передает Zakon.kz.

В конце дня в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге и в горных районах области гроза, ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Алматы днем гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Атырауской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке, в горных районах области 18-23 м/с, порывы 28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, западе области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке и в центре области, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C.

В Улытауской области ожидается гроза, днем на севере области град. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с. В Жезказгане гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Днем в Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Караганде гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных и предгорных районах гроза, шквал. На западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане пыльная буря. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Костанайской области ожидается дождь, на юге области сильный дождь. На юге, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области днем гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на большей части, 15-20 м/с, днем на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

Сутки на северо-востоке, юго-востоке Жамбылской области, в горных районах, днем 12 сентября в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с. В Таразе ночью ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.