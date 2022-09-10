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Госдеп США порекомендовал Казахстану раскрыть информацию о долге госпредприятий

флаги Фото: gov.kz
В ведомстве опубликовали информацию, где американские эксперты дали межправительственную оценку отчета о финансовой прозрачности Казахстана за 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, правительство РК опубликовало в общем доступе полные данные о долговых обязательствах государственных предприятий. 

Бюджет был в основном полным и в целом достоверным. Высшее аудиторское учреждение проверило счета правительства и сделало свои отчеты общедоступными, но не соответствовало международным стандартам независимости, – говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что правительство установило в законе и соблюдает на практике критерии и процедуры присуждения контрактов и лицензий на добычу природных ресурсов. 

Основная информация о наградах за добычу природных ресурсов была общедоступной, – уточняется в документе.

В конце Госдеп порекомендовал улучшить фискальную прозрачность Казахстана, отразив долг госпредприятий в бюджете, а также посоветовал публиковать отчет в разумные сроки.

Елена Беляева
Казахстан США
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