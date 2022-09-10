Меру пресечения выбрали задержанному в Костанае судье

Соответствующее постановление выдал судья специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана 9 сентября, передает Zakon.kz.

Сообщается, что в отношении подозреваемого сотрудника Костанайского областного суда Аскара Дарбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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17 августа Дарбаева задержали с поличным при получении крупной взятки.

Как уточняется, денежные средства он получил за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по п. 3, ч. 3, ст. 366 УК РК.