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Казахстанский фильм "Голиаф" получил специальную награду на Венецианском кинофестивале

кинофестиваль Фото: kazakhfilmstudios.kz
На 79-ом Венецианском международном кинофестивале, который проходит на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября, премию Premio bisato d'oro 2022 Best Actors вручили актерам Берику Айтжанову и Данияру Алшинову, сообщает Zakon.kz.

Сюжет фильма разворачивается в поселке Каратас, который оказался под властью местного авторитета Пошаева. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.

Как сообщает "Казахфильм", в картине снялись такие известные казахстанские актеры, как Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарёв и Александра Ревенко.

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