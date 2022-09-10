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Умер автор героев мультфильмов "Незнайка на Луне" и "Простоквашино"

мультипликатор Фото: Facebook/Сергей Капков
Советский и российский художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев скончался в возрасте 72 лет, сообщает Zakon.kz.
Умер Володя Вышегородцев, Владимир Иванович, блистательный мультипликатор, ожививший героев фильмов "Баба-яга против!", "Каникулы в Простоквашино", "Пес в сапогах", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Незнайка на Луне", "День рождения Алисы" и десятков других. Прощание завтра в морге Больницы им. Юдина (Коломенский проезд, д. 4) в 13:30. Шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков

Сообщается, что художник умер в больнице от сердечного приступа. Прощание с артистом прошло днем 10 сентября в морге столичной ГКБ имени Юдина.

мультфильм

Фото: кадр из видео

На счету мастера более полусотни проектов, множество из них входят золотой фонд отечественной анимации:

  • "Мух-скороход";

  • "Леопольд и Золотая рыбка";

  • "Каникулы в Простоквашино";

  • "Зима в Простоквашино";

  • линейки "Баба-яга против!";

  • "Котенок по имени Гав";

  • "Пес в сапогах";

  • "Приключения Васи Куролесова";

  • "Мы с Шерлоком Холмсом";

  • "Незнайка на Луне";

  • "Добрыня Никитич и Змей Горыныч".

Последним фильмом Вышегородцева стала лента 2009 года "День рождения Алисы".

Елена Беляева
Россия
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