Умер автор героев мультфильмов "Незнайка на Луне" и "Простоквашино"
Фото: Facebook/Сергей Капков
Советский и российский художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев скончался в возрасте 72 лет, сообщает Zakon.kz.
Умер Володя Вышегородцев, Владимир Иванович, блистательный мультипликатор, ожививший героев фильмов "Баба-яга против!", "Каникулы в Простоквашино", "Пес в сапогах", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Незнайка на Луне", "День рождения Алисы" и десятков других. Прощание завтра в морге Больницы им. Юдина (Коломенский проезд, д. 4) в 13:30. Шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков
Сообщается, что художник умер в больнице от сердечного приступа. Прощание с артистом прошло днем 10 сентября в морге столичной ГКБ имени Юдина.
Фото: кадр из видео
На счету мастера более полусотни проектов, множество из них входят золотой фонд отечественной анимации:
"Мух-скороход";
"Леопольд и Золотая рыбка";
"Каникулы в Простоквашино";
"Зима в Простоквашино";
линейки "Баба-яга против!";
"Котенок по имени Гав";
"Пес в сапогах";
"Приключения Васи Куролесова";
"Мы с Шерлоком Холмсом";
"Незнайка на Луне";
"Добрыня Никитич и Змей Горыныч".
Последним фильмом Вышегородцева стала лента 2009 года "День рождения Алисы".
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