Умер автор героев мультфильмов "Незнайка на Луне" и "Простоквашино"

Советский и российский художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев скончался в возрасте 72 лет, сообщает Zakon.kz.

Умер Володя Вышегородцев, Владимир Иванович, блистательный мультипликатор, ожививший героев фильмов "Баба-яга против!", "Каникулы в Простоквашино", "Пес в сапогах", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Незнайка на Луне", "День рождения Алисы" и десятков других. Прощание завтра в морге Больницы им. Юдина (Коломенский проезд, д. 4) в 13:30. Шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков

Сообщается, что художник умер в больнице от сердечного приступа. Прощание с артистом прошло днем 10 сентября в морге столичной ГКБ имени Юдина.

Фото: кадр из видео

На счету мастера более полусотни проектов, множество из них входят золотой фонд отечественной анимации:

"Мух-скороход";

"Леопольд и Золотая рыбка";

"Каникулы в Простоквашино";

"Зима в Простоквашино";

линейки "Баба-яга против!";

"Котенок по имени Гав";

"Пес в сапогах";

"Приключения Васи Куролесова";

"Мы с Шерлоком Холмсом";

"Незнайка на Луне";

"Добрыня Никитич и Змей Горыныч".