Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Open air в поддержку реформ президента в столице собрал 25 тысяч человек

партия Фото: пресс-служба партии Amanat
Партией Amanat в поддержку реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева организован концерт под открытым небом "Береке – бірлікте!". Мероприятие состоялось в столице на территории ЭКСПО. Зрителями концерта стали более 25 тыс. жителей и гостей города, сообщает Zakon.kz.

Так, депутат Мажилиса Парламента от Amanat Елнур Бейсенбаев, обращаясь к собравшимся, отметил важность реформы по ограничению президентского мандата одним сроком продолжительностью семь лет.

Президентский срок без права переизбрания – политическая новация, которая в разы повысит избранному кандидату эффективность и ответственность за реализацию обещанных реформ перед народом. Так как второй возможности не будет. Кроме того, в ближайшие 20 лет мы увидим как минимум трех вновь избранных президентов страны. Для недопущения правовых коллизий и разночтений необходимо внести соответствующие поправки в Конституцию уже в текущем году, – сказал народный избранник.

В свою очередь, другой депутат Мажилиса от партии Amanat Геннадий Шиповских акцентировал внимание на инициативе главы государства отчислять 50% инвестиционного дохода Нацфонда на счета детей до достижения ими 18 лет.

концерт

Фото: пресс-служба партии Amanat

Многие ставили в пример арабские страны, где практикуется подобная система, которая теперь также будет в Казахстане. По достижении совершеннолетия каждый молодой человек сможет использовать эти средства для приобретения жилья или на образование. Эта инициатива президента – прямая забота о каждой семье, – подчеркнул Шиповских.

По словам председателя молодежного крыла партии Amanat  "Жастар Рухы" Нуржана Жетписбаева, сегодня в стране очень активная молодежь, неравнодушная к происходящему вокруг.

За последние три года "Жастар Рухы" объединило более 10 тыс. волонтеров, которые помогали гражданам во время событий в Арыси, Мактаарале и в период пандемии. Наша молодежь объединилась и во время пожаров в Костанайской области. Партия Аманат собрала более 1200 тонн гуманитарной помощи в пунктах сбора во всех регионах. Глава государства высоко оценил и поблагодарил волонтеров за проделанную работу. Все это демонстрирует единство и сплоченность нашего народа, – отметил Жетписбаев.

столица

Фото: пресс-служба партии Amanat

В этот вечер для жителей и гостей города выступили звезды казахстанской эстрады, среди которых Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айқын Төлепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure, Ұлықпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жұмабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым, а также артисты Государственной академической филармонии.

Читайте также

Умер автор героев мультфильмов "Незнайка на Луне" и "Простоквашино"

Елена Беляева
AMANAT Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
курсы валют на 10 и 11 сентября
Курсы валют на 10 и 11 сентября
Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане
Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления