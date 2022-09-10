Казахстанец завоевал "бронзовую" на юниорском гран-при по фигурному катанию

Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Рахат Бралин стал третьим на юниорском Гран-при в Риге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национальный олимпийский комитет, по сумме двух программ Бралин набрал 199,38 балла. Данный результат позволил ему расположиться на третьем месте итогового протокола.

Первое место осталось за итальянцем Николаем Мемолой (225,76). Серебряную медаль завоевал японец Рио Наката (200,17).

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.