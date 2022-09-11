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Спасатели Алматинской области вручную тушат пожар в горной местности

горная местность Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В селе Бесагаш Талгарского района, вблизи улицы Атырау произошло загорание травостоя, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 19:58. На место загорания незамедлительно были направлены противопожарные подразделения. Расстояние от специализированной пожарной части №2 города Талгар до места вызова составляет 28 км. По прибытию на место вызова было установлено, что в горной местности происходит загорание сухой травы полутораметровых кустарников и деревьев. Тушение производится вручную, так как на место загорания нет доступа технике. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Как уточняется, огонь распространился на площади 2 га.

Угрозы частным домам и лесному фонду нет.

В тушении пожара задействованы сотрудники ДЧС Алматинской области и ДЧС города Алматы.

Сообщается, что с наступлением темного времени суток производится окарауливание пожара.

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