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Останки парня возрастом 31 тысяча лет со следами ампутации нашли археологи

скелет Фото: pixabay
Исследователи из Сиднейского университета и Университета Гриффита проводили раскопки в пещере на острове Борнео, где находятся одни из древнейших наскальных рисунков в мире, сообщает Zakon.kz.

В журнале Nature отмечается, что левая нога найденного 20-летнего парня выглядела иссохшей и была размером с детскую, но человек определенно был взрослым. Оказалось, что у человека не было стопы. Позже археологи поняли, что место отреза было чистым и не имело признаков какой-либо инфекции. Авторы считают, что вероятность того, что ампутация была несчастным случаем, очень мала.

Согласно исследованию, у древнего человека также имелись хорошо заживший перелом шеи и травма ключицы. Эксперты не исключают, что манипуляции с ногой и травмы могли произойти в один период в детстве, а потеря конечности стала вынужденной мерой для выживания.

Сама пещера находится высоко в горах, что, по мнению археологов, показывает, насколько повезло человеку, который смог прожить с одной ногой еще 6-9 лет после ампутации.

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