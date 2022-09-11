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Алматинские спасатели нашли потерявшихся в Бутаковском ущелье туристов

Алматы Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента по ЧС сообщили о том, что все восемь человек, в том числе 4 ребенка, уже направляются в сторону дома, сообщает Zakon.kz.
В 00:04 спасатели встретили заблудившихся, совместно спускаются вниз до дороги, туристы в медпомощи не нуждаются, – говорится в сообщении.

Также в ДЧС порекомендовали придерживаться правил, которые помогут продержаться потерявшимся туристам до их обнаружения спасателями и, возможно, спасут жизнь:

  • Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

  • В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

  • Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!

  • Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

  • Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 ( Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").

Ранее сообщалось, что 8 туристов туристов потерялись в Бутаковском ущелье близ Алматы.

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Елена Беляева
Алматы
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