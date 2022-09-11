Алматинские спасатели нашли потерявшихся в Бутаковском ущелье туристов
В 00:04 спасатели встретили заблудившихся, совместно спускаются вниз до дороги, туристы в медпомощи не нуждаются, – говорится в сообщении.
Также в ДЧС порекомендовали придерживаться правил, которые помогут продержаться потерявшимся туристам до их обнаружения спасателями и, возможно, спасут жизнь:
Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.
В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.
Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!
Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.
Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 ( Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").
Ранее сообщалось, что 8 туристов туристов потерялись в Бутаковском ущелье близ Алматы.