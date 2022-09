Врачи перечислили 6 признаков быстрого старения

Старение – это часть жизни, с которой мы ничего не можем поделать, но можем замедлить его или ускорить в зависимости от нашего образа жизни и привычек, сообщает Zakon.kz.

В дополнение к преждевременному старению могут возникнуть определенные проблемы со здоровьем, в результате чего процесс ускорится, сообщает Eat This, Not That!

Доктор Томи Митчелл, сертифицированный семейный врач, отметила, что еще ни разу не встречала взрослого человека, который хотел бы быстро стареть.

Многие люди начинают остро осознавать свой возраст после того, как им исполняется 30 лет. Они начинают замечать первые признаки морщин и седины в волосах, ощущать ломоту в суставах и чувствовать, что теряют свою молодость и жизненную силу.

Печальная правда заключается в том, что время вспять не повернуть. Старение – неизбежная часть жизни. Однако это не значит, что мы должны сдаваться без боя. Заботясь о своем теле и разуме, мы можем по-прежнему наслаждаться высоким качеством жизни с возрастом. Таким образом, даже если мы не можем остановить процесс старения, мы, безусловно, можем замедлить его. Доктор Томи Митчелл

Хронические боли и воспаления

Диетолог Лиза Ричардс назвала хронические боли и воспаления одним из характерных признаков опережающего время старения. Для многих они стали повседневными.

Если вы обнаружите воспаление, задержку жидкости, плохой сон и хронические боли, вы, скорее всего, стареете быстрее, чем следовало бы. Без медицинского диагноза эти симптомы вызваны, скорее всего, продуктами, которые вы едите. Сокращение в рационе насыщенных жиров, рафинированных углеводов, избыточного сахара может уменьшить побочные эффекты питания. Выбирайте богатые антиоксидантами, цельными злаками и полезными жирами продукты, это оздоравливает на клеточном уровне, улучшает работу кишечника, иммунитета и общее самочувствие. Лиза Ричардс

Потеря мышечной массы

Это еще один тревожный симптом преждевременного старения организма.

Мышечная масса начинает снижаться около 30 лет, и это ускоряется с возрастом. Есть несколько причин этому, в том числе снижение выработки таких гормонов, как тестостерон и гормон роста, а также уменьшение количества мышечных клеток. Этот процесс может быть ускорен плохим питанием, недостатком физических упражнений и некоторыми лекарствами. Томи Митчелл

Доктор Митчелл добавила, что регулярные физические упражнения, достаточное потребление белка и добавки с креатином или другими питательными веществами могут замедлить этот процесс.

Изменение внешнего вида кожи

Истончение и потеря эластичности – еще один характерный симптом старения, который приводит к появлению морщин, пигментных пятен, шелушению.

К тому же такое состояние кожи может быть ускорено факторами окружающей среды: курением и пребыванием на солнце и все теми же неправильным питанием или недостаточной физической нагрузкой. Чтобы замедлить процесс, Митчелл посоветовала солнцезащитный крем, зарядку и здоровую еду.

Хрупкость и слабость костей

Кости человека постоянно разрушаются и восстанавливаются, но с возрастом скорость восстановительных процессов замедляется. Это может привести к снижению плотности костной ткани и повышенному риску переломов.

Ускорению этих процессов могут способствовать несколько факторов, в том числе недостаток физических упражнений, нездоровый рацион и определенные медицинские факторы.

Выпадение волос

Сигналом преждевременного старения может оказаться и обильное выпадение волос, отметила Томи Митчелл.

По ее словам, со временем волосяные фолликулы производят более тонкие и слабые волосы. Но если это происходит в довольно молодом возрасте, следует проконсультироваться с дерматологом и пройти обследование. Несколько возможных причин подобного – гормональный дисбаланс, дефицит витаминов и стресс.

Бессонница

Бессонница, кроме прочего, говорит и об ускорении процесса старения. С возрастом наш организм вырабатывает меньше гормонов, которые помогают крепко спать.

Доктор Митчелл напомнила, что существуют доступные методы лечения, которые могут помочь совладать с бессонницей, получить полноценный отдых и тем самым замедлить процесс старения.