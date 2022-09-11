Турция, Египет и Греция будут бороться за пенсионеров – туроператоры

На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз Турция, Греция и Египет заявили о своих амбициях стать "зимним домом" для европейцев, стремящихся переехать в теплые края для экономии, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь "охота" идет за пенсионерами, которых в Евросоюзе около 150 миллионов, сообщает Ассоциация Туроператоров России.

Турция предлагает отопление

"Отопление включено в стоимость проживания". Такое сообщение все чаще можно увидеть в рекламных объявлениях и других акциях о путешествиях для немецкой аудитории.

Перед лицом энергетического кризиса и инфляции многие немцы обдумывают идею долгосрочного отпуска в странах с более низкой стоимостью жизни.

Соответствующий интерес подогревает и реклама. Сеть дисконтных супермаркетов Lidl продвигает туры в Турцию с перелетом зимой на 22 дня за 599 евро (около 285 тысяч тенге).

В Турции рассчитывают на значительной рост интереса к региону со стороны европейских туристов зимой. Председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья Эркан Ягджи считает, что предстоящий зимний сезон станет самым лучшим за последние три года.

Индустрия гостеприимства Турции готовится принять в ближайшие месяцы в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем годом ранее.

Тогда в период с ноября по февраль только из Германии приехало 427 тысяч гостей. По словам Эркана Ягджи, предполагается, что как минимум 152 гостиницы провинции Анталья в этом году продолжат принимать гостей всю зиму. Это гораздо больше, чем в прошлые годы.

Генеральный директор немецкого туроператора Bentour Дениз Угур поясняет, что счета на оплату отопления в Германии обойдутся в два раза дороже, чем отдых в турецком отеле с питанием "все включено". Он полагает, что зимой в Турцию может приехать 1 миллион немецких туристов.

"Удаленка" у моря в Египте

Примеру Турции готов последовать и Египет. Местная федерация туристических палат заявила о подготовке к запуску программы "длительное пребывание зимой", направленной на привлечение европейских туристов.

В первую очередь она будет рассчитана на пенсионеров, но при этом в Египте рассчитывают и на тех, кто может работать удаленно. Даже слоган для "удаленщиков" уже придумали: "Ваш новый офис на море".

Минтуризма Египта дало поручение местным отельерам разработать предложения для долгосрочного пребывания европейцев и призывает гостиницы не затягивать с этим, чтобы Турция "не переманила всех туристов".

В Египте настроены решительно и хотят сделать свое предложение более привлекательным по цене, чем у Турции.

Что предложит европейская Греция?

"Заигрывает" с немецкими пенсионерами и Греция. Во время визита в Берлин министр туризма Греции Василис Кикилиас яростно защищал свой план заманить немецких пенсионеров в Грецию на зимовку.

"Погода лучше, жизнь дешевле", – таковы его аргументы. Чтобы реализовать свой план, он уже провел переговоры с гостиничной индустрией.

Но такого большого количества мест, как в Турции или Египте, в Греции, конечно же, просто не нашли. По словам министра, в несезон для немецкого рынка будет доступно около 1000 мест.

Греческий министр умолчал о том, что в холодные месяцы большинство прибрежных отелей в Греции закрыто, а те, что будут работать, будут платить больше обычного за отопление, а значит, переложат часть этих расходов на туристов.

Чартерные рейсы из Германии в Грецию возобновятся только в марте. Так что дешево перезимовать в Греции у европейцев не получится.