Казахстан завоевал 11 медалей на женском турнире по боксу в Польше

Казахстан на женском боксерском турнире представили 17 спортсменок, сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана по боксу успешно выступила на женском международном турнире в Польше. В активе наших спортсменок 11 медалей, сообщает НОК РК.

Золотые медали завоевали Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай и Карина Ибрагимова. На втором месте завершила турнир Валентина Хальзова.

На третью ступень пьедестала поднялись Балауса Муздиман, Жайна Шекербекова, Жазира Уракбаева, Дарига Шакимова, Сания Султанкызы, Гульсая Ержан, Мадина Нурашева.

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