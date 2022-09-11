Прохожие спасли супругов из горящего дома в ВКО
Огонь распространился и на деревянные конструкции веранды, стены, частично крышу жилого дома и хозпостройки, сообщает ДЧС ВКО.
До прибытия пожарных двое случайных прохожих – Самат Берик и Алексей Лещенко – вытащили проживавших в доме супругов 1962 годов рождения.
Девять пожарных прибыли на место и потушили огонь на общей площади 35 кв. м.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.
В ДЧС ВКО напомнили о правилах безопасности:
не оставляйте включенные электрические и газовые приборы без присмотра;
не допускайте небрежного обращения с огнем;
не включайте в одну розетку сразу нескольких мощных электробытовых приборов;
не применяйте электропредохранители не заводского изготовления ("жучков") и электронагревательные приборы кустарного производства;
не храните в подвалах и чердаках горючие жидкости и материалы.
При пожаре нужно звонить по телефонам 101 и 112.