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Прохожие спасли супругов из горящего дома в ВКО

очевидцы спасли из горящего дома людей Фото: ДЧС ВКО
10 сентября в 02:00 в Риддере по улице Семипалатинская произошел пожар. Во дворе частного дома загорелись детали автомобиля Volkswagen Golf, сообщает Zakon.kz.

Огонь распространился и на деревянные конструкции веранды, стены, частично крышу жилого дома и хозпостройки, сообщает ДЧС ВКО.

До прибытия пожарных двое случайных прохожих – Самат Берик и Алексей Лещенко – вытащили проживавших в доме супругов 1962 годов рождения.

Девять пожарных прибыли на место и потушили огонь на общей площади 35 кв. м.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В ДЧС ВКО напомнили о правилах безопасности:

  • не оставляйте включенные электрические и газовые приборы без присмотра;

  • не допускайте небрежного обращения с огнем;

  • не включайте в одну розетку сразу нескольких мощных электробытовых приборов;

  • не применяйте электропредохранители не заводского изготовления ("жучков") и электронагревательные приборы кустарного производства;

  • не храните в подвалах и чердаках горючие жидкости и материалы.

При пожаре нужно звонить по телефонам 101 и 112.

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Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область Риддер
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