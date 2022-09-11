В Нур-Султане станция скорой помощи получила новые автомобили

Акимат на системном уровне повышает оклады сотрудников медицинских организаций, ежегодно выделяет гранты на получение высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Еще 55 машин пополнили автопарк станции скорой медицинской помощи в Нур-Султане. Большая часть из них – реанимобили, сообщается на сайте столичного акимата.

Ранее поставили еще свыше 100 автомобилей. Таким образом, значительно модернизовали автопарк и увеличили количество машин. Специальные автомашины оснащены необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи: аппаратами вспомогательной искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-мониторами, электроотсасывателями, реанимационными наборами для оказания скорой медпомощи (электрокардиограф) и др. Алтай Кульгинов

Аким отметил, что глава государства уделяет особое внимание развитию медицины, обеспечению доступности и улучшению качества медуслуг, модернизации службы скорой медпомощи.

За последние три года дооснастили медицинские учреждения порядка 3 тысячами специальными оборудованиями, открыли 40 объектов "Доктор у дома" (семь из них – в жилых массивах), провели ремонт в ряде медучреждений, реализуются проекты по строительству четырех медучреждений. Алтай Кульгинов

Кроме того, власти запланировали строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в "Жағалау-3" и районе вокзала "Нұрлы жол", центров первичной медико-санитарной помощи в ЖМ Коктал-1, Пригородный, Тельмана и др.