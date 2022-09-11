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В Нур-Султане станция скорой помощи получила новые автомобили

машины скорой помощи в столице Фото: Александр Куприенко
Акимат на системном уровне повышает оклады сотрудников медицинских организаций, ежегодно выделяет гранты на получение высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Еще 55 машин пополнили автопарк станции скорой медицинской помощи в Нур-Султане. Большая часть из них – реанимобили, сообщается на сайте столичного акимата.

Ранее поставили еще свыше 100 автомобилей. Таким образом, значительно модернизовали автопарк и увеличили количество машин. Специальные автомашины оснащены необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи: аппаратами вспомогательной искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-мониторами, электроотсасывателями, реанимационными наборами для оказания скорой медпомощи (электрокардиограф) и др.Алтай Кульгинов

Аким отметил, что глава государства уделяет особое внимание развитию медицины, обеспечению доступности и улучшению качества медуслуг, модернизации службы скорой медпомощи.

За последние три года дооснастили медицинские учреждения порядка 3 тысячами специальными оборудованиями, открыли 40 объектов "Доктор у дома" (семь из них – в жилых массивах), провели ремонт в ряде медучреждений, реализуются проекты по строительству четырех медучреждений. Алтай Кульгинов

Кроме того, власти запланировали строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в "Жағалау-3" и районе вокзала "Нұрлы жол", центров первичной медико-санитарной помощи в ЖМ Коктал-1, Пригородный, Тельмана и др.

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