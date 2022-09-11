В Павлодаре нашли тело утонувшего тренера спустя шесть дней

По данным спасателей, в месте, куда упал Роман Богданов, глубина достигает 12 метров. Шесть дней его искали полицейские, спасатели, волонтеры, друзья и родственники, сообщает Zakon.kz.

По данным волонтеров поискового отряда "VITA", тело утонувшего Романа Богданова обнаружили в Иртыше под мостом в сторону Аксу. Оно всплыло на поверхность, сообщает Pavlodarnews.

В 16:30 тело случайно обнаружил рыбак. Погибшего тренера достали из воды в 16:53.

27-летний павлодарец утонул во время рыбалки. Футбольный тренер поскользнулся и упал с обрыва. Рядом был его друг, но парень не умел плавать.