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В Павлодаре нашли тело утонувшего тренера спустя шесть дней

Роман Богданов утонул в Иртыше Фото: Zakon.kz
По данным спасателей, в месте, куда упал Роман Богданов, глубина достигает 12 метров. Шесть дней его искали полицейские, спасатели, волонтеры, друзья и родственники, сообщает Zakon.kz.

По данным волонтеров поискового отряда "VITA", тело утонувшего Романа Богданова обнаружили в Иртыше под мостом в сторону Аксу. Оно всплыло на поверхность, сообщает Pavlodarnews.

В 16:30 тело случайно обнаружил рыбак. Погибшего тренера достали из воды в 16:53.

27-летний павлодарец утонул во время рыбалки. Футбольный тренер поскользнулся и упал с обрыва. Рядом был его друг, но парень не умел плавать.

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