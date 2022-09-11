Погибших в пожаре птиц и животных подсчитали в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
В области специалисты провели комиссионную работу по уточнению количества павших при пожаре животных и птиц в Аулиекольском районе, сообщает Zakon.kz.
В Аулиекольском районе проводится работа по разъяснению процедуры возмещения стоимости сельскохозяйственных животных, павших при пожаре, сообщают "Костанайские новости".
Данные результатов комиссионной работы по уточнению количества павших животных и птиц в селах Аманкарагай, Озерное и Лесное Аулиекольского района привел руководитель Управления ветеринарии Костанайской области Акат Шектыбаев.
Среди них 30 голов КРС, 2 головы МРС, 105 свиней и 130 птиц.
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