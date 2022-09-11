Погибших в пожаре птиц и животных подсчитали в Костанайской области

Фото: Zakon.kz

В области специалисты провели комиссионную работу по уточнению количества павших при пожаре животных и птиц в Аулиекольском районе, сообщает Zakon.kz.

В Аулиекольском районе проводится работа по разъяснению процедуры возмещения стоимости сельскохозяйственных животных, павших при пожаре, сообщают "Костанайские новости". Данные результатов комиссионной работы по уточнению количества павших животных и птиц в селах Аманкарагай, Озерное и Лесное Аулиекольского района привел руководитель Управления ветеринарии Костанайской области Акат Шектыбаев. Среди них 30 голов КРС, 2 головы МРС, 105 свиней и 130 птиц. Читайте также В Нур-Султане станция скорой помощи получила новые автомобили Запорожскую АЭС остановили полностью

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