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Карагандинка въехала в кафе на автомобиле

Карагандинка въехала в кафе на автомобиле Фото: pixabay
Инцидент произошел 10 сентября. Как рассказали в полиции, сначала жительница города "отдохнула" в кафе, а покинув его, вернулась на внедорожнике – въехав на большой скорости в здание, сообщает Zakon.kz.

Автоледи предприняла еще одну попытку доехать до дома, скрывшись с места происшествия, пишет Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Ориентировка о произошедшем с точными координатами авто поступил ко всем патрульным экипажам полиции.

Ее задержали буквально через квартал. От прохождения медицинского освидетельствования девушка отказалась. Полицейские собрали документы и направили их в специализированный межрайонный административный суд города Караганды.

Постановлением дежурного судьи за совершение правонарушений предусмотренных ст.ст. 610 ч. 1, 611 ч. 2, 613 ч.4 КРК об АП 28-летней горожанке назначено 15 суток административного ареста и лишение прав на управление транспортным средством сроком на 8 лет. Также нарушительнице придётся оплачивать ущерб хозяину кафе. Пресс-служба МВД РК

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