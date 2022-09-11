Эндокринолог объяснила, как овощи снижают тягу к сладкому

Резкий скачок сахара в крови после употребления сладкого наносит вред организму, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Ряд добавленных в рацион продуктов помогут побороть тягу к пирожным и тортикам, рассказала врач-эндокринолог Анна Куликова в интервью "Вечерней Москве".

Перекусы сладостями вредны для организма. Эта пищевая привычка может перерасти в серьезную зависимость.

Сладости содержат простые углеводы, которые быстро всасываются в пищеварительный тракт и повышают уровень глюкозы в крови. Такие продукты быстро вызывают чувство насыщения, и для их усвоения организму требуется минимум усилий. Следовательно, сладости являются быстрым источником энергии, но вскоре после их употребления человеку снова хочется есть.

Если тяга к сладкому возникает преимущественно утром, необходимо пересмотреть свой рацион питания в целом, исключить факт заедания стресса – например, перед отправкой на нелюбимую работу. Если вы ужинаете достаточно рано, то перед отходом ко сну, примерно за час, можно добавить легкий перекус. Врач-эндокринолог Анна Куликова

Справиться с тягой к сладостям, по словам специалиста, помогут овощи и зерновые. Важно не делать слишком больших перерывов в приемах пищи: промежуток в три-четыре часа оптимален. В качестве перекуса можно использовать фрукты или молочные продукты.

Куликова уточнила, что сладости и сахар не должны превышать 5-10 процентов от суточной калорийности пищи в рационе здорового человека.