Системные требования к Android 13 повысили в четыре раза

Google обнародовала минимальные требования, которые новая версия ее мобильной операционки – Android 13 – предъявляет к оперативной памяти устройств, сообщает Zakon.kz.

Так, Google-сервисы не будут работать на девайсах, у которых менее 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной памяти, пишет Huawei Central, ссылаясь на программиста Джейсона Бейтона, который заявил в своем Twitter, что Google обновила требования к установке актуальной Android.

Хотя смартфоны с такой характеристикой все еще остаются, компания не собирается оптимизировать свое программное обеспечение – бюджетные модели телефонов останутся без обновлений. Напомним, что к ОС Android 11 Google вводила ограничения для смартфонов с объемом памяти менее 2 ГБ. Для них выпускалась урезанная версия операционной системы, но модели устройств с 512 МБ памяти лишились Google-сервисов.

Доступ к сервисам Google с мая 2019 г. закрыт для Huawei и всех ее смартфонов на фоне торговой войны между США и Китаем. Теперь данное ограничение распространяется на все дешевые Android-устройства с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ. Также изменения касаются и встроенного накопителя – если он меньше, чем 16 ГБ, то сервисов Google в устройстве не будет.

В данном случае речь именно о новых устройствах – удалять или блокировать работу GMS на ранее выпущенных гаджетах начального уровня Google пока не планирует. Запрет напрямую затрагивает производителей смартфонов – Google не требует от них полностью отказаться от выпуска мобильников совсем базового уровня, но предустанавливать GMS на них они более не смогут.