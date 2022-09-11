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В горах Жетысуской области четвертый день продолжаются пожары

В горах Жетысуйской области четвертый день продолжаются пожары Фото: пресс-служба МЧС РК
Четвертый день продолжается пожар на участке "Кендир Сакал" вблизи станции Достык в горах Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Утром 11 сентября вертолетом Ми-171 был произведен комиссионный облет для уточнения очагов возгорания. Облет выявил 10 очагов тления в лесном массиве на предварительной площади 70 га, передает пресс-служба ДЧС Жетысуской области.

Вертолеты сбросили 84 тонны воды.

С 8 сентября по настоящее время вертолетами было осуществлено 28 сбросов воды – 84 тонны. Работа по тушению пожара продолжается. В ликвидации пожара задействованы 188 человек, два вертолета, 21 единица техники, 60 ранцевых опрыскивателей и шесть лошадей. Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Кроме того, горит сухая трава, кустарники и лиственный лес на участке "Каралы" на территории Уйгентасского лесного хозяйства. Ориентировочно площадь пожара – 100 га.

Вертолетом было осуществлено два сброса воды – 6 тонн. Работа по тушению пожара продолжается. В его ликвидации задействованы 71 человек, 11 единиц техники, 20 ранцевых опрыскивателей. Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Согласно сообщению РГП "Казгидромет", на территории области Жетісу действует штормовое предупреждение – 11 сентября в горных и предгорных районах ожидаются гроза и ветер юго-западный со скоростью 23-28 м/с.

На месте работает штаб.

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