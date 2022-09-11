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Антигуа и Барбуда намерены выйти из Британского содружества наций

Антигуа и Барбуда намерены выйти из Британского содружества наций Фото: pixabay
Власти Антигуа и Барбуды проведут республиканский референдум о выходе страны из-под власти британской монархии в течение ближайших трех лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил премьер-министр островной страны Гастон Браун, передает телеканал ITV.

Это решение не является проявлением неуважения к монархии. Оно не представляет собой акт враждебности и не демонстрирует разногласия между Антигуа и Барбудой и монархией.Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун

Проведение референдума он назвал последним шагом, который завершит становление государства как действительно суверенной страны.

Антигуа и Барбуда входит в Британское содружество наций – добровольное объединение, в которое, помимо Великобритании, входят почти все ее бывшие колонии, доминионы и протектораты. После смерти Елизаветы II руководителем Содружества стал ее сын и преемник, король Карл III.

28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.

8 сентября королева Елизавета II скончалась в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его провозгласили королем Великобритании 10 сентября. Кроме того, Карла III объявят королем еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых Островов, Тувалу и Ямайки.

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