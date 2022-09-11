Ташкент отложил рейсы в Казахстан из-за задымления в аэропорту

11 сентября в терминале вылета международных авиалиний аэропорта "Ташкент" произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы, сообщает Zakon.kz.

На данный момент задерживаются вылеты трех рейсов КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы, передает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

На место оперативно прибыли соответствующие службы аэропорта "Ташкент" – дежурные расчеты Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта (СПАСОП), Служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП) и Служба авиационной безопасности (САБ), По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. В целях устранения причин замыкания, а также в целях безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта.