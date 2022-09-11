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Ташкент отложил рейсы в Казахстан из-за задымления в аэропорту

Ташкент отложил рейсы в Казахстан из-за задымления в аэропорту Фото: uzbairports
11 сентября в терминале вылета международных авиалиний аэропорта "Ташкент" произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы, сообщает Zakon.kz.

На данный момент задерживаются вылеты трех рейсов КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы, передает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

На место оперативно прибыли соответствующие службы аэропорта "Ташкент" – дежурные расчеты Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта (СПАСОП), Служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП) и Служба авиационной безопасности (САБ), По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. В целях устранения причин замыкания, а также в целях безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта.

Задымление началось в подвале около 10:30. Благодаря мгновенной реакции сотрудников аэропортовых служб и подоспевшей помощи пожарных расчетов из города, задымление и возгорание удалось оперативно ликвидировать. В зале дыма не было, только неприятный запах. В 10.40 пришлось временно обесточить аэропорт. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники соответствующих служб аэропорта и устраняют причины замыкания. Директор ООО "Uzbekistan Airports Handling" Умид Хамраев

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