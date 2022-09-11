Ибрагим Магомадов стал пятым на ЧМ по греко-римской борьбе в Сербии

Казахстанский борец Ибрагим Магомадов уступил в схватке за третье место, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат мира World Greco-Roman Wrestling Championships-2022 проходит на "Старк Арене" в Белграде (Сербия).

В борьбе за бронзовую медаль Ибрагим Магомадов боролся против Селчука Джана из Турции.

Казахстанец сначала повел в схватке и заработал три балла. Но удержать преимущество не смог. Джан сравнял счет и победил за счет последнего эффективного действия. Магомадов стал пятым.

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