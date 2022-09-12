Гроб с телом Елизаветы II прибыл в прибыл в Холирудский дворец Эдинбурга

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в столицу Шотландии Эдинбург, сообщает Zakon.kz.

Это финальная точка последнего путешествия монарха по Шотландии. Тысячи людей выстроились на улицах города, пишет The Guardian.

Покинув замок Балморал этим утром в 10 утра, похоронный кортеж с гробом королевы Елизаветы II прибыл в ее официальную резиденцию в Эдинбурге. В шестичасовом путешествии через Абердин, Данди и Перт катафалк сопровождала дочь королевы — принцесса Анна с мужем.

Траурная процессия из семи автомобилей около шести часов ехала из замка Балморал в Эднбург. Ее путь пролегал через несколько городов региона, в том числе Абердин и Данди.

В Эдинбурге гроб с телом Елизаветы II встречали солдаты Королевского полка Шотландии. Он пробудет в тронном зале Холирудского дворца до 12 сентября.

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Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Прощание будет проходить в Вестминстерском аббатстве, а местом последнего упокоения монарха станет построенная в начале XVI века часовня Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном. Точным местом погребения монарха станет расположенная на территории церкви мемориальная часовня Георга VI. Здесь похоронены отец и мать Елизаветы II – Георг VI (1895-1952) и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), ее сестра Маргарет (1930-2002) и супруг, герцог Эдинбургский Филип (1921-2021), с которым они прожили 73 года.

8 сентября королева Елизавета II скончалась в замке Балморал.

Чарльз взял имя Чарльз III. Его провозгласили королем Великобритании 10 сентября. Кроме того, Чарльза III объявят королем еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых Островов, Тувалу и Ямайки.