СМИ: В турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар

В турецкой курортной Анталье вспыхнул лесной пожар. Пожарные пытаются взять огонь под контроль, сообщает Zakon.kz.

Огонь разгорелся в лесном массиве возле домов и теплиц в районе Ортакёй квартала Ташлычай пишет местная газета Dünya.

После сигналов от очевидцев о сильном задымлении в район направились региональные пожарные расчеты. Пламя тушат с применением автоцистерн и пожарной авиации. Причина пожара пока неизвестна, усмирить его пока не удалось,

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что ведомство начало работы по пересмотру наказаний за поджоги лесов.