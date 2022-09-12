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Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и РФ перестало действовать

безвизовый режим с ЕС Фото: pixabay
Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом прекратило свое действие 12 сентября — спустя 15 лет после подписания, сообщает Zakon.kz.

Совет ЕС окончательно ратифицировал данное решение 9 сентября, Сообщают "Известия".

С этого дня для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить 80 евро вместо 35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов — расширен.

В общих рекомендациях странам ЕС по рассмотрению визовых заявок указано, что россияне более не соответствуют условиям для долгосрочного въезда на территорию блока, а туристические запросы должны рассматриваться в последнюю очередь.

Приоритетными будут заявки для журналистов, членов семей граждан Евросоюза, научных работников, представителей гражданского общества, студентов и политических активистов.

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