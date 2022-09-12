Врач оценил эффективность цинка как противопростудного средства

Перед тем, как принимать цинк, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. Есть люди, которым этот микроэлемент противопоказан, сообщает Zakon.kz.

Научные исследования показывают, что цинк с определенной долей вероятности стимулирует иммунитет и помогает предотвращать развитие вирусных инфекций, этот микроэлемент упоминается даже в некоторых протоколах лечения COVID-19. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев, сообщает радио Sputnik.

Однако относиться к приему препаратов, содержащих цинк, нужно с осторожностью, поскольку они имеют серьезный побочный эффект, предупредил он.

Есть исследования, которые с определенной долей математической вероятности показывают, что цинк способен стимулировать иммунитет. При COVID-19 в некоторых протоколах был цинк. Но есть одно большое "но". Если люди начинают слишком увлекаться цинком, это приводит к нарушению всасывания меди. А недостаток меди – это гораздо более серьезная история, чем недостаток цинка. Медь – участник очень многих процессов в нашем организме, и когда у нас меди не хватает, организм на это реагирует существенно хуже. Алексей Хухрев

В качестве противопростудного средства цинк может играть скорее "психотерапевтическую" роль, чем лечебную, как, впрочем, и витамин C, полагает врач.

Я не имею ничего против цинка, но я бы не противопоставлял его витамину С. Учитывая все научные статьи за и против, влияние цинка и витамина С на иммунитет, честно говоря, одинаковое. Прием витамина С и цинка – это скорее психотерапия. Специально бросаться его пить не стоит. Алексей Хухрев

В профилактических целях он рекомендует принимать цинк не более месяца, учитывая недостаток данных о его эффективности.