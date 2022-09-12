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Скорая помощь столкнулась с авто в Атырау

ДТП в Атырау Фото: Zakon.kz
Полиция начала расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz.

Вечером 11 сентября в Атырау троих человек доставили в больницу после столкновения автомобиля скорой помощи с внедорожником, сообщает Казинформ.

Около 19:30 в микрорайоне Балауса города Атырау автомобиль скорой помощи выехал со второстепенной дороги и столкнулся с Toyota Land Cruiser. Внедорожник двигался по главной дороге.

После столкновения автомобиль скорой помощи врезался в ограждение дома.

Двоих пассажиров машины скорой помощи и водителя Toyota доставили в больницу.

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