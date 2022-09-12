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Головкин прилетел в Лас-Вегас

GGG прилетел в Лас-Вегас Фото: Instagram/gggboxing
25 июня Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели первую дуэль взглядов, а также ответили на вопросы на пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прилетел в Лас-Вегас для финальной подготовки к бою против Сауля "Канело" Альвареса.

Фотографию из аэропорта GGG выложил в Instagram.

В Вегасе. Готовы к неделе боя, – подписал боксер публикацию.

Третий бой Головкин – "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. Первый бой закончился спорной ничьей, а второй – победой Альвареса решением большинства голосов судей.

В третьей встрече соперники сразятся за звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории.

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