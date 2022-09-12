Менее 100 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 180 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султан – 16,
в Алматы – 20,
в Акмолинской области – 9,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 1,
в Абайской области - 1,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 17,
в Костанайской области – 14,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 4.
Всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев.
231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 89,
в Алматы - 24,
в ЗКО - 19,
в Карагандинской области - 39,
в Улытауской области - 7,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 47.
Всего в стране выздоровело 1 362 359 человека от COVID-19.