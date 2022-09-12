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Менее 100 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Коронавирус в Казахстане 11 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 сентября рассказали в МВК. Ни одного заболевшего не выявили в восьми областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 180 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султан – 16,

  • в Алматы – 20,

  • в Акмолинской области – 9,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 1,

  • в Абайской области - 1,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 17,

  • в Костанайской области – 14,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в СКО – 4.

Всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев.

231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 89,

  • в Алматы - 24,

  • в ЗКО - 19,

  • в Карагандинской области - 39,

  • в Улытауской области - 7,

  • в Мангистауской области - 6,

  • в Павлодарской области - 47.

Всего в стране выздоровело 1 362 359 человека от COVID-19.

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