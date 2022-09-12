Менее 100 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 сентября рассказали в МВК. Ни одного заболевшего не выявили в восьми областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 180 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султан – 16,

в Алматы – 20,

в Акмолинской области – 9,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 1,

в Абайской области - 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 17,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 4. Всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев. 231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 89,

в Алматы - 24,

в ЗКО - 19,

в Карагандинской области - 39,

в Улытауской области - 7,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 47. Всего в стране выздоровело 1 362 359 человека от COVID-19. Читайте также Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и РФ перестало действовать В 273 км от Алматы произошло землетрясение 12 сентября в Казахстане ожидаются дожди и похолодание

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