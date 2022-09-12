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Врач назвал причины нарушения сна

Человек не может уснуть Фото: pixabay
Качественный сон длится до 7-8 часов (реже до 6 или 9 часов) и сопровождается 7-15 короткими пробуждениями. После такого отдыха человек ощущает бодрость, свежесть и не испытывает желания поспать в течение суток, сообщает Zakon.kz.

Различные заболевания, поздний просмотр телевизора, а также прием пищи и лекарственных препаратов могут повлиять на качество сна. Об этом рассказал доктор медицинских наук Сергей Хомяков, пишут "Известия".

По его словам, к нарушению ночного отдыха также могут привести внешние причины: шум, свет, запахи, плохо проветренное помещение, неудобная кровать, подушка, смена часового пояса при перелетах и др.

Из основных заболеваний, которые могут приводить к нарушению сна, следует отметить сердечно-сосудистые заболевания, депрессию и неврозы, диабет, тиреотоксикоз и гипотиреоз, астму и сонное апноэ, ожирение, булимию и анорексию, гиперацидный гастрит, болезни мочевыводящих путей, почек.Сергей Хомяков

Кроме того, врач подчеркнул, что ужинать рекомендуется за 3-4 часа до сна. При этом прием пищи не должен быть обильным, а в составе блюд должен преобладать белок и сложные углеводы.

Так как прием пищи и ее переваривание требуют активной работы организма, вместо отдыха мозг и желудочно-кишечный тракт будут заняты перевариванием еды, что приведет к затруднению засыпания.

Данияр Кунафин
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