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Вооруженную ОПГ задержали в Нур-Султане

Вооруженную ОПГ задержали в Нур-Султане Фото: polisia.kz
В Нур-Султане в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников организованной преступной группы, сообщает Zakon.kz.

Они скрывались от уголовного преследования по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство" и были поданы в розыск в Петропавловске.

При задержании подозреваемые лица были вооружены пистолетами марки WALTHER, ОСА, заряженными травматическими патронами, а также холодным оружием. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 287 УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двух до 10 лет.

7 сентября спецназ МВД задержал 11 участников преступных группировок, в том числе предполагаемого "киллера", который должен был сыграть роль в противостоянии с другой ОПГ.

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