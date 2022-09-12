"Актобе" прервал серию из восьми побед в КПЛ

В минувший уик-энд состоялись матчи 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу. И по их итогам немного обострилась борьба за чемпионство: "Астана" сократила отставание от "Актобе" на два очка. Лидер сенсационно потерял очки c аутсайдером турнира – "Мактааралом", сообщает Zakon.kz.

Главный фаворит первенства КПЛ "Актобе" на выезде сыграл вничью – 1:1, но были и шансы с успехом уехать из Туркестана.

Футболисты из ЗКО первыми открыли счет благодаря Руслану Камболову. Затем заработали пенальти, но Алибек Касым не смог поразить ворота хозяев поля. А вот южане свой момент одиннадцатиметрового не упустили, гол в активе Беллала Себаихи.

Если "Актобе" не смог одержать девятую подряд победу, то один из его преследователей, клуб "Астана", добился победы в гостях, переиграв "Каспий" – 3:0. В этом поединке один мяч в свою копилку положил португальский нападающий столичного коллектива Педру Эужениу, который вышел в лидеры бомбардиров чемпионата с 12 мячами.

Снизил свои шансы на защиту прошлогоднего титула "Тобол". Костанайцы дома уступили "Атырау" – 0:2. Действующий чемпион после 19-го тура отстает от "Актобе" на семь очков.

Осечкой костанайцев воспользовались "Шахтер" и "Кайрат", которые вплотную подобрались к "Тоболу".

Обе команды одержали гостевые победы и доказали, что не против побороться за призы казахстанского первенства в нынешнем сезоне.

В остальных матчах 19-го тура зафиксированы следующие показатели:

"Тараз" – "Аксу" – 3:4;

"Кызыл-Жар" – "Ордабасы" – 4:0.

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