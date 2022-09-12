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Капитан "Астаны" Мигель Лопес завершил "Вуэльту"-2022 на 4-м месте

Велоспорт Итоги Вуэльты-2022 Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
В Мадриде финишировала престижная испанская веломногодневка "Вуэльта". В течение трех недель ведущие велосипедисты мира определяли обладателя итоговой красной майки, им стал 22-летний бельгиец Ремко Эвенепул, сообщает Zakon.kz.

Последний 21-этап был равнинный, и особых изменений в генеральной классификации не принес, так как по традиции он считается "парадным", в основном это разборки спринтеров. В дуэли быстрых гонщиков первым финишную черту пересек колумбиец Хуан Себастьян Молано. А победителем по итогам всех этапов стал Ремко Эвенепул, второй – Энрик Мас, третий – Хуан Аюсо. Чуть немного не хватило до подиума лидеру Astana Qazaqstan Team – Михелю Анхелю Лопесу, который остановился на 4-ой строчке.

Для меня этот год сложился не самым простым образом, но команда оказала мне доверие в этой гонке, каждую минуту чувствовал внимание и поддержку. Может быть, это не всегда было видно, но ребята проделали великолепную работу для меня с первого и до самого последнего этапа. Для меня было честью получить поддержку от Винченцо Нибали, или от Алексея Луценко, большого гонщика и отличного товарища по команде. Техада, Федоров, Пронский, Де Ла Крус, Баттистелла – все ребята выложились на 100% ради меня. Самое главное, что все три недели мы сражались, как единая команда. Мигель Лопес

"Астана" в итоговой генеральной классификации командного зачета заняла пятое место, а лучшим коллективом признана UAE Team Emirates.

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