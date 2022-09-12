В Нур-Султан на ярмарку привезут 230 тонн продуктов из Алматинской области

С 17 по 18 сентября в столице Казахстана пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Алматинской области.

Как отмечено в сообщении акимата, жители столицы смогут приобрести по доступным ценам качественные, экологически чистые продукты от предприятий пищевой промышленности Алматинской области.

Всего привезут свыше 230 тонн мясной, молочной и овощной продукции. На ярмарке представят более 40 видов продукции из всех районов области. Пресс-служба акимата Нур-Султана

Жители и гости столицы смогут купить по доступным ценам картофель, помидоры, огурцы, лук репчатый, фрукты. Кроме того, будут представлены мясо – говядина, баранина и конина, а также яйца отборные, сыр, колбасы копченые и вареные.