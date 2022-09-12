Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы

В Алматы появится третий железнодорожный вокзал в поселке Боралдай. Об этом заявил заместитель акима Мухит Азирбаев на заседании ХXV сессии городского маслихата, сообщает Zakon.kz.

Строительство железнодорожного вокзала Алматы-3 было предложено АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

Как отметил Азирбаев, это позволит разгрузить грузовой пассажирский поток.

Предполагается прокладка магистральных путей в районе Боралдая, где сейчас пробивается улица Саина. Новый вокзал охватит весь западный район Алматы. Жители Алатауского, Наурызбайского районов смогут добираться до города, экономя время, не заезжая на Алматы-2. Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев

По его словам, это разгрузит основной вокзал и отпадет необходимость в строительстве второй ветки через рощу Баума.

12 сентября аким Алматы Ерболат Досаев выступил на заседании ХXV сессии городского маслихата и озвучил сумму, которую планируют выделить на развитие города. По его словам, она составит более 6 трлн тенге.