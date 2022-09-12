ERG направила 1 млрд тенге на ликвидацию последствий пожаров в Костанайской области

Eurasian Resources Group (ERG) выделила 1 млрд тенге для помощи в ликвидации последствий от пожаров в Костанайской области. Ранее на борьбу с огнем была отправлена спецтехника АО "ССГПО" (крупнейшее предприятие области, входит в состав ERG).

Председатель совета директоров ERG Александр Машкевич заявил, что в борьбе с бушующей стихией важно проявлять единство.

Для тушения очагов возгорания нами отправлена спецтехника АО "ССГПО", но борьба с последствиями пожара еще предстоит. Средства, выделенные компанией, пойдут на восстановление и оказание необходимой помощи региону. Александр Машкевич

Финансовая помощь выделяется в ситуации, когда продажи ССГПО из-за текущей геополитической ситуации сократились более чем на 50%.

Производственные активы ERG расположены в Костанайской области – городах Рудный, Лисаковск, поселках Октябрьский и Качары.

По согласованию с акиматом Костанайской области выделенные ERG средства – 1 млрд тенге, пойдут на восстановление лесов, выгоревших в результате масштабных пожаров, которые охватили несколько районов области неделю назад.

Средства будут направлены не через ранее указанный единый фонд сбора средств в помощь пострадавшим, а непосредственно организации, занимающейся лесопосадками. Помимо этого, компания активизирует работу по высадке 420 тыс. деревьев в рамках собственной "Экологической стратегии – 2025".

Возгорание произошло на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Площадь пожара составила 43 тыс. га.

В результате были уничтожены и повреждены более 90 жилых домов, 12 человек вынуждены были обратиться за помощью к медикам, погиб один пенсионер. Самолеты МЧС произвели 327 сбросов воды, было задействовано 207 единиц техники, включая пожарные поезда, и 1785 человек личного состава, в том числе Нацгвардии и Минобороны.