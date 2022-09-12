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В Алматинской области действует крупный тепличный комплекс

теплица комплекс Алматинская область Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
3,7 тыс. тонн томатов в год реализует ТОО "Eurasian green product", расположенное в Карасайском районе Алматинской области. На территории 10,5 га построена теплица общей площадью 50 976 кв. м с посевной площадью 47 640 кв. м.

В тепличном комплексе применяются самые последние технологии.

теплица Алматинская область

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

К примеру, метод выращивания томатов на гидропонике, то есть выращивания растений в искусственной среде без почвы. Питание растения получают из питательною раствора, окружающего корни.

Создание оптимальных условий для роста и развития растений обеспечивает получение очень высоких урожаев, лучшего качества и за более короткие сроки. Выращивание растений этим способом менее трудоемко, чем в почвенной культуре, вода и питательные вещества расходуются экономнее. Подача питательного раствора легко автоматизируется. В условиях гидропоники практически отпадает борьба с сорняками.Директор тепличного комплекса Марат Картабаев

Экологически чистые томаты экспортируют в основном в Россию и страны СНГ.

За счет открытия теплицы для местных жителей создано 99 рабочих мест.

теплица Алматинская область

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В целях развития предпринимательства от акимата Алматинской области в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса – 2025" было осуществлено подведение электроснабжения до границ территории земельного участка инвестиционного проекта на сумму 330 млн тенге.

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