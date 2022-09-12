Аналитический центр экономической политики в АПК станет государственным

МСХ РК подготовило проект постановления правительства о принятии доли участия в уставном капитале ТОО "Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения, сообщает Zakon.kz.

Принять предложение НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" (НАО "НАНОЦ") о передаче в республиканскую собственность 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе" по договору дарения, – говорится в проекте постановления.

Как следует из документа, передача прав владения и пользования государственными долями участия в уставном капитале ТОО перейдет Министерству сельского хозяйства РК.

Как отмечается, решение о передаче Аналитического центра экономической политики в агропромышленном комплексе в республиканскую собственность было принято советом директоров НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" 30 мая 2022 года.

На данный момент ТОО активно участвует в процессе цифровизации отрасли агропромышленного комплекса (АПК) и является оператором информационных систем "Идентификация сельскохозяйственных животных" (ИСЖ) и "Республиканская система животноводства" (ИАС).

Как поясняют в МСХ, в дальнейшем планируется консолидация всех информационных систем в АПК в ТОО, что позволит создать единую цифровую платформу АПК, получать оперативные данные для анализа всей отрасли, мониторить и контролировать уровень продовольственной обеспеченности страны.

Кроме того, планируется создать новые и развивать имеющиеся информационные системы, усилить государственный контроль и прозрачность цифровизации АПК, снизить коррупционные риски при получении субсидий, обеспечив сверку данных по всем имеющимся системам, предотвратить риски информационной безопасности, исключить дублирование сбора, накопления и хранения данных иными информационными системами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 сентября.