Что нужно знать о финансовом мошенничестве

Проблема финансового мошенничества не теряет своей остроты. Несмотря на многочисленные рассказы тех, кто попался на удочку мошенников и расстался со своими сбережениями, число новых случаев не уменьшается.

С просьбой еще раз рассказать о наиболее распространенных схемах мошенничества Zakon.kz обратилcя в Службу информационной безопасности Halyk Bank.

На сегодняшний день самой популярной схемой мошенничества является телефонное мошенничество. Злоумышленники при совершении звонков используют программы, позволяющие им подменять свои номера телефонов на номера сотовых операторов РК, находясь при этом в другой стране.

Разговор обычно начинается с того, что мошенники представляются работниками правоохранительных органов или банка. В доказательство могут высылать поддельные служебные удостоверения или документы о проведении расследования.

В действительности это не следователь и не сотрудник банка, а мошенник, который оценивает ваше поведение и понимает, заинтересованы ли вы в разговоре или нет. Настоящие работники никогда не будут высылать вам свои служебные документы или материалы уголовных дел.

Далее вас пугают, что с вашим счетом в банке совершили мошеннические действия либо по поддельным документам на вас оформили кредит или по доверенности от вашего имени пытаются совершить банковские операции.

Истории могут быть разные, но цель одна: заставить вас переживать, вызвать чувство паники, при котором вы перестаете контролировать свои действия и трезво оценивать совершаемые поступки.

В завершении, когда вы уже напуганы и готовы выполнять то, что вам говорят, вас заставляют оформить кредит либо перевести все ваши личные средства в "безопасную ячейку" или некий общебанковский счет. В такие моменты от вас требуют принять решения сразу, без раздумий, настойчиво торопят.

В этот момент вы сами отдаете все свои личные и полученные в кредит деньги мошенникам.

Знайте, современные правила кредитования не позволяют посторонним людям оформить кредит на ваше имя без вашего личного участия. Нельзя отменить мошенническую заявку на кредит, оформив еще один кредит. Также в банках не существует такого понятия как "безопасная ячейка" или "общебанковский счет", по факту это обычный счет, привязанный к номеру карты соучастника этой группы мошенников.

Если вы попали в подобную ситуацию, во-первых, не нужно торопиться с принятием решений, когда вопрос касается ваших денег. Настоящие работники банка никогда не будут звонить вам, спрашивать ваши личные данные, угрожать или уговаривать оформить кредит или перевести деньги. Самым верным решением в данной ситуации будет завершить разговор и самому перезвонить в свой банк для получения всей интересующей информации.

Если вы просто скажете: «Подождите, мне надо подумать», вас начнут уверять, что времени совсем нет, деньги крадут прямо сейчас. Вас торопят? Это еще один повод задуматься и прервать разговор - мошенники понимают, что пауза играет против них.

Запомните, ни при каких обстоятельствах не следует сообщать по телефону незнакомым людям данные своей банковской карты, а также свои персональные данные. Настоящий работник банка и правоохранительных органов в случае обращения к вам знает ваши фамилию, имя и отчество, последние 4 цифры вашей карты, никогда не попросит снять деньги в банкомате или отделении банка, а потом перевести их на другой счет или сообщить данные вашей карты третьему лицу.

На втором месте по уровню финансового ущерба, нанесенного мошенниками нашим гражданам, находятся инвестиционные проекты.

Наверное, каждый житель нашей страны в последнее время видел в интернете рекламу невероятно прибыльного инвестиционного проекта. В подобных роликах или рекламных постах используют логотипы ведущих банков или известных брендов РК, вырезки из видеообращений политически значимых людей и успешных бизнесменов РК. С помощью «жизненных» историй рассказывают, что банки или крупные предприятия страны по решению президента начали каждый месяц выплачивать дивиденды гражданам.

Практически все такие предложения являются обманом. Мошенники очень грамотно убеждают людей поверить в их уловки, используют качественное оборудование для монтирования убедительных видеороликов и тщательно планируют свои "проекты".

Потенциальная жертва проходит тестирование на подставном сайте "брокера", заполняет анкету, оставляя свои конфиденциальные сведения. После чего с человеком связывается мошенник, который предлагает помочь сделать первые шаги на бирже и для начала торговли убеждает пополнить счет в личном кабинете, который на самом деле является счетом или платежной картой соучастника мошенника. При отсутствии денежных средств у жертвы, мошенники убеждают ее оформить кредит в банке и сразу перевести займ на мошеннические счета. Попавшуюся жертву просят постоянно пополнять счет, пока человек не заподозрит неладное, либо до тех пор, когда он захочет вывести средства. После этого мошенники перестают выходить на связь.

Не менее популярной является схема мошенничества с инвестициями – финансовая пирамида. Вкладчикам обещают сверхвысокие доходы только за счет взносов от новых участников. Они вносят деньги, затем привлекают новых людей, таким образом, пирамида растет. При этом организаторы действительно могут "заработать", но важно понимать, что происходит это за счет нижнего слоя пирамиды.

Современные финансовые пирамиды действуют стремительно, придумывают громкие и привлекательные названия: "перспективный бизнес", "высокотехнологичная компания", "инновационный проект" и ведут агрессивную рекламу. Все это нацелено на вовлечение как можно большего количества людей, готовых ради легкого заработка вложить свои сбережения.

Прежде, чем заняться инвестициями и доверить компании свои деньги, нужно тщательно ее проверить.

Выполните несколько несложных действий, которые помогут уберечь ваши деньги:

используйте только официальные приложения для инвестиций от проверенных компаний;

убедитесь, что компании нет в списке сомнительных организаций, опубликованном на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Этот список содержит названия компаний, имеющих признаки финансовых пирамид, на действия которых уже поступали жалобы граждан;

не переходите по сомнительным ссылкам в интернете и не оставляйте свои персональные данные на неизвестных сайтах;

почитайте отзывы о деятельности компании на независимых ресурсах в интернете;

внимательно изучите документы компании, реквизиты, договор участия.