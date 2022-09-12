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В КГД напомнили о сроках сдачи декларации о доходах и имуществе

истекает срок представления декларации об имуществе и доходах Фото: freepik
Всего четыре дня осталось до окончания срока представления налоговой декларации о доходах и имуществе в рамках всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в электронном виде в орган государственных доходов по месту жительства не позднее 15 сентября 2022 года.

В этом году налоговую декларацию должны представить следующие категории:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Как отметили в Комитете государственных доходов МФ РК, лица, представившие в 2021 году "входную" декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), в 2022 году должны представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

Это также касается уволенных с государственной службы и лиц, вышедших из категории граждан, обязанных представить декларацию.

В КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением.

При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП (45 945 тенге).

На 12 сентября 2022 года декларацию еще не представили более 85 тыс. человек.

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