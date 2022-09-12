Алматинцам продавали несуществующие квартиры

Несколько жителей Алматы обратились в полицию и сообщили о мошенничестве. По словам алматинцев, 57-летняя лжесотрудница банка обещала им дешевые залоговые квартиры, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных следствия, гражданка представлялась сотрудником по работе с залоговым имуществом одного из банков второго уровня и продавала несуществующие квартиры в Алматы.

Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского департамента полиции уточнили, что на сегодняшний день сумма ущерба – около 25 млн тенге.

По словам начальника Следственного управления ДП Алматы Мухамедали Сейсенулы, пик "деятельности" подозреваемой пришелся на 2012-2013 годы.

Представляясь работником банка, гражданка А. под предлогом предоставления квартиры требовала внести оплату. От метража квартиры зависела и сумма задатка: за трехкомнатную квартиру брала 70 тыс. долларов, за однокомнатную – 17 тыс. долларов. Сразу после получения денег предприимчивая женщина переставала выходить на связь, а обманутые граждане десятилетия ждали обещанное жилье. Мухамедали Сейсенулы

Он отметил, что подозреваемая задержана, на период следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовные дела объединены в одно производство. Досудебное расследование проводится по ст. 190, ч. 3, п. 1 УК РК "Мошенничество". В ходе разбирательств выяснилась причастность задержанной к четырем аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба устанавливается. Мухамедали Сейсенулы

Начальник Следственного управления городского ДП подчеркнул, что расследование продолжается.

По данным Мухамедали Сейсенулы, в 2014 году женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений.

Фото: polisia.kz

Сейчас имеется процессуальная необходимость обнародовать лицо подозреваемой. Цель – установление граждан, которые, возможно, тоже пострадали от ее преступных действий. Мухамедали Сейсенулы

Пострадавших граждан призвали обращаться по номерам телефонов: 8 (701) 732-86-54 и 8 (701) 624-28-24.