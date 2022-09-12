"Хакеры" обманули десятки казахстанцев

В Алматы задержали гражданку России, которая подозревается в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации с сайта polisia.kz, гражданка 1997 г. р. притворилась хакером и обманула десятки казахстанцев.

По словам начальника Управления полиции Турксибского района Департамента полиции Алматы Еркина Амантаева, преступную схему женщина разработала вместе со своим земляком, который в Instagram рекламировал услугу по взлому или восстановлению заблокированных аккаунтов.

Потенциальные клиенты отправляли деньги на карты банков Казахстана, в зависимости от страны проживания. В дальнейшем подозреваемая полученные денежные средства распределяла по указанию сообщника на другие карты, при этом часть денег оставляла себе. Еркин Амантаев

Действия фигурантов квалифицированы по ст. 190, ч. 3, п. 4 УК РК ("Мошенничество").

Полицейские проверяют причастность задержанной к совершению других преступлений на территории города и Казахстана.

3 сентября министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане разработают программу борьбы с интернет-мошенничеством.