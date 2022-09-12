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В Алматы сообщили об очередном минировании торгового центра

В Алматы сообщили об очередном минировании торгового центра Фото: скриншот видео
В Департамент полиции Алматы поступила информация о якобы минировании одного из торговых центров, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматы отметили, что была проведена эвакуация посетителей и персонала ТЦ.

Саперами и сотрудниками других подразделений был осуществлен осмотр здания. Взрывное устройство не обнаружено, информация оказалась ложной.Пресс-служба ДП Алматы

Оперативные службы полиции занимаются установлением личности анонима.

21 июня в Алматы эвакуировали персонал и посетителей одного из крупных торгово-развлекательных центров после сообщения о якобы минировании. Была проведена проверка и информация оказалась ложной.

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