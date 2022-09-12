О развитии общественного транспорта Алматы рассказали в акимате

В Алматы недостаточно эффективно организована маршрутная сеть общественного транспорта. Об этом заявил заместитель акима Аскар Амрин во время презентации "Программы развития города до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" , сообщает Zakon.kz.

По его словам, в Алматы большинство городских маршрутов длинные, нет четкой связи пригородного и городского общественного транспорта, отсутствуют удобные для пересадки транспортные хабы.

Почти 76% маршрутов имеют протяженность больше 15 км. Заместитель акима города Аскар Амрин

В качестве решения этого вопроса планируется сокращение расстояния существующих длинных маршрутов на короткие - менее 10 км и создание сети магистральных маршрутов.

Спикер также отметил, что в городе ограничено управление трафиком.

Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается 700 тыс. машин, в том числе, транзитный грузовой транспорт, нагружающий нижнюю часть города. Также, автобусы сходят с маршрута до 300 раз в день, это – 15% из общего числа автобусов. В 2023 году истекает срок эксплуатации 360 автобусов, а в 2025 году количество таких автобусов вырастет до 952. Заместитель акима города Аскар Амрин

По словам спикера, на сегодня имеется порядка 155 городских маршрутов, 146 автобусных и 9 троллейбусных. Их ежедневно обслуживают 2 500 единиц, из них в муниципальном парке – 1484 единиц или 59%, у частных перевозчиков – 1025 или 41%. В 2023-2025 годах городские власти обеспечат поэтапное обновление подвижного состава в автобусных парках на 1000 автобусов: 500 единиц - коммунальные и 500 единиц - частные перевозчики.

Тариф на проезд в Алматы не менялся с 2012 года. Сегодня он убыточен для автопарков, поэтому город субсидирует разницу.

Объем субсидий, выплаченных частным перевозчикам из городского бюджета за 2017-2020 годы, составил 78 млрд тенге. За последний год сумма субсидий составляет 56 млрд тенге. Существенная динамика роста субсидий на лицо. Что мы получаем взамен? Наши горожане жалуются на большие интервалы ожидания автобусов, низкую регулярность выхода автобусов на линию, низкое качество предоставления услуг и изношенный автопарк. Аскар Амрин

Замакима города отметил, что нужно кардинально изменить тарифную политику субсидирования перевозчиков. Субсидии должны предоставляться взамен на повышенное качество услуг и обновление парка автобусов.

Также Амрин сообщил, что до 2025 года будет продлена действующая линия БРТ до полицентра "Восточные ворота" и запущена новая линия БРТ по проспекту Райымбека.

Он добавил, что до 2025 году будет введена эксплуатацию станция метро "Калкаман", начнется строительство следующих трех станций в западном направлении.

Также Амрин рассказал, что для дальнейшего развития экологически чистого электротранспорта в предстоящие два года будет обновлен троллейбусный парк, который пополнится 12 новыми троллейбусами.

К 2027 году в Алматы намерены запустить первую линию скоростного легкорельсового транспорта по улице Толе би.

Аскар Амрин подчеркнул высокую необходимость развитии микромобильного транспорта, он пояснил, что в городе набирают популярность поездки на велосипедах, электросамокатах, к 2025 году будет организовано 60 км новых велодорожек для микромобильного транспорта и другой инфраструктуры.

Чиновник заключил, что к 2030 году для дальнейшего развития безопасной и связанной городской сети велоинфраструктуры будет введено 125 км. велодорожек и велополос.