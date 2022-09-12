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Сборная Италии по волейболу стала чемпионом мира 2022 года

Волейбол Италия чемпион Фото: Instagram/volleyballworld
Итальянские волейболисты стали победителями мирового первенства нынешнего сезона, который завершился накануне в Катовице. Команда Италии в четвертый раз в своей историй признается лучшей волейбольной дружиной планеты, сообщает Zakon.kz.

До этого, итальянцы надевали золотые медали мировых первенств в 1990, 94-м и 98-х годах. Волейболисты Италии в решающем матче ЧМ-2022 были сильнее хозяев площадки, сборной Польши – 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20). Самыми результативными в составе чемпионов мира объявлены Даниеле Лавия (19 очков) и Алессандро Микьелетто (14).

В поединке за 3-е место Бразилия был сильнее Словении – 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18) и завоевала "бронзу" ЧМ-2022.

Самым результативным волейболистом турнира стал представитель Бразилии Йоанди Леал Идальго, который набрал 123 очка.

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