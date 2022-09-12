Что появится на месте бывшего трамвайного депо в Алматы

К 2025 году завершится работа по креативному кластеру Depo Art and Science Center на базе бывшего трамвайного депо. Он станет центром синергии креативных индустрий и IT, а также ядром экосистемы социальных инициатив, рассказал замакима Алматы Алишер Абдыкадыров, сообщает Zakon.kz.

В целом, по словам спикера, до 2025 года планируется создать три креативных хаба и две студии видео- и звукозаписи международного уровня, IT-хаб площадью до 15 тыс. кв. м. К 2030 году количество креативных и IT-хабов будет доведено до восьми.

С учетом региональной специфики будет создан интегратор Almaty Creative.

До 2025 будет создан Городской венчурный фонд с капитализацией 20 млрд тенге, введена новая онлайн краудфандинговая платформа "Креативный город". В результате развитие креативных индустрий и IT позволит довести их вклад в экономику Алматы до 5% и увеличить экспорт услуг до 500 млн долларов к 2030 году. Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров

После снятия ковидных ограничений отмечается бурный рост туристского потока в Алматы. За первое полугодие текущего года количество иностранных туристов выросло в 2,8 раза, внутренних туристов – в 1,4 раза. Объем инвестиций за пять лет вырос в 1,7 раза, до 100 млрд тенге.

Наряду с положительной динамикой туристического потока Алматы сталкивается с ограниченной транспортной доступностью, низкой емкостью мест размещений, недостаточным освоением потенциала горного кластера. Эти барьеры не позволяют полностью освоить туристский потенциал Алматы. Алишер Абдыкадыров

Абдыкадыров отметил, что уже изучен опыт в разных странах и городах-конкурентах в сфере туризма. Заместитель акима Алматы заявил, что будет разработан новый туристический бренд города – Discover Almaty.