Более 800 алматинцев не предоставили декларацию о доходах и имуществе

Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что в рамках первого этапа всеобщего декларирования декларацию о доходах и имуществе физического лица по форме 270.00 не предоставили 812 из 46 074 физических лиц.

При этом, по данным департамента, срок представления документов истекает 15 сентября 2022 года.

В Казахстане первый этап всеобщего декларирования стартовал 1 января 2021 года, на нем декларацию предоставили государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги.

Представить декларацию можно несколькими способами:

через мобильное приложение eSalyq Azamat;

портал электронного правительства;

кабинет налогоплательщика.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что за непредставление декларации согласно ст. 272 КоАП РК предусмотрена административная ответственность.