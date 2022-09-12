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Более 800 алматинцев не предоставили декларацию о доходах и имуществе

декларация Алматы Фото: pixabay
Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что в рамках первого этапа всеобщего декларирования декларацию о доходах и имуществе физического лица по форме 270.00 не предоставили 812 из 46 074 физических лиц.

При этом, по данным департамента, срок представления документов истекает 15 сентября 2022 года.

В Казахстане первый этап всеобщего декларирования стартовал 1 января 2021 года, на нем декларацию предоставили государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги.

Представить декларацию можно несколькими способами:

  • через мобильное приложение eSalyq Azamat;

  • портал электронного правительства;

  • кабинет налогоплательщика.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что за непредставление декларации согласно ст. 272 КоАП РК предусмотрена административная ответственность.

Призываем всех своевременно исполнять налоговые обязательства по предоставлению декларации. При возникновении дополнительных вопросов по всеобщему декларированию консультацию можно получить в едином контакт-центре по номеру 1414/3.Пресс-служба ДГД по Алматы

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Анастасия Московчук
Алматы
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